Путин поздравил премьера Индии с Днем независимости страны

Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели и намерена и впредь развивать связи, подчеркнул президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем независимости Индии премьера-министра Индии Нарендра Моди. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил ТАСС.

Индийский политик прилетел в Москву 8 июля. Самолет с ним на борту приземлился в столичном аэропорту Внуково. Он приехал в РФ с визитом для укрепления отношений между Нью-Дели и Москвой.

Президент России Владимир Путин и Моди 9 июля провели переговоры в Кремле. Президент России в самом начале подчеркнул, что отношения двух стран носят характер привилегированного стратегического партнерства.

При этом в рамках визита Моди Владимир Путин в неформальной обстановке за чаепитием в Ново-Огареве предложил ему обсудить актуальную повестку дня.

С 15 по 18 августа в Москве пройдет фестиваль «День Индии». Яркий четырехдневный фестиваль соберет любителей индийской культуры — танцев, музыки и необычных национальных традиций. Каждый год праздник проводится в последний месяц лета в честь празднования Дня независимости Индии. В этом году он приурочен к 78-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Индией.