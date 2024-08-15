Посол РФ раскрыл статус дипконтактов с Украиной

Посол России в Лондоне заявил об отсутствии дипконтактов с Украиной
Посол России в Лондоне Андрей Келин, говоря о возможных пересечениях с новым послом Украины Валерием Залужным, заявил об отсутствии дипконтактов с Киевом.
Соответствующее заявление было сделано в беседе с РИА Новости.
Посол сообщил о попытке Британии завербовать российских дипломатов
«Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях», — подчеркнул Келин.
Ранее Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил его послом в Великобритании.