Посол РФ раскрыл статус дипконтактов с Украиной

Посол России в Лондоне Андрей Келин, говоря о возможных пересечениях с новым послом Украины Валерием Залужным, заявил об отсутствии дипконтактов с Киевом.

Соответствующее заявление было сделано в беседе с РИА Новости.

Посол сообщил о попытке Британии завербовать российских дипломатов

«Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях», — подчеркнул Келин.

Ранее Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил его послом в Великобритании.