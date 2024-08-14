Великобритания допустила использование Украиной крылатых ракет Storm Shadow в пределах «международно признанной» территории, заявил РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Дипломат добавил, что первичная позиция британцев остается неизменной.

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Мы исходим из того, что первичная позиция британской стороны, о которой она публично заявила в мае 2023 года, остается неизменной. Ее суть в том, что данные системы были переданы для применения в пределах «международно признанной» территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права, — подчеркнул Келин.

Посол напомнил, что заявления британских властей по вопросу применения Украиной крылатых ракет носят размытый характер, за счет этого СМИ трактуют их по-разному.

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Ранее дипломат Андрей Келин заявлял, что кроме подготовки украинских военных, Великобритания участвует в проведении военных и диверсионных операций ВСУ. Также страна способна оказать значимое влияние на руководство Украины.

До этого сообщалось, что Кремль сделал новому премьер-министру Великобритании Киру Стармеру предупреждение о последствиях решения, после которого ВСУ могут получить возможность атаковать РФ. Журналисты утверждают, что сигнал был послан на фоне заявления о праве Украины самой распоряжаться западным оружием.