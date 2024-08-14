Посол РФ заявил о влиянии Британии на Украину

Лондон, помимо подготовки военных Украины, активно участвует в проведении военных и диверсионных операций украинских Вооруженных сил, а также имеет значимое влияние на руководство Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Великобритании Андрея Келина.

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«Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство», — заявил дипломат.

Он напомнил, что ранее Минобороны РФ сообщало о более чем 800 британцах, отправившихся воевать на Украину. Из них уничтожены 360.

В июле Минобороны Великобритании сообщило, что более 42 тысяч военных Украины прошли обучение в Великобритании с июня 2022 года.