Украина давно превратилась из государства в террористическую организацию, таким не объявляют войну, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий подчеркнул, что украинские глобалисты уже длительное время упорно доказывают истинную сущность Киева. По его словам, «много чести» объявлять Украине войну.

Прежде всего, террористам не объявляют войну. А то, что Украина — давно не государство в классическом смысле, а террористическая организация — это тамошние глобалисты доказывают давно, упорно и разными способами. Соответственно, много чести объявлять таким войну, — высказался Вассерман.

Депутат Госдумы Дмитрий Заварзин также заявлял, что России незачем объявлять войну после атаки ВСУ на Курскую область в условиях проведения спецоперации. Парламентарий отметил, что российская армия разберется с ситуацией под Курском. По его словам, для этого достаточно сил и средств.

Захарова ответила на просьбу ООН о доступе в Курскую область

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила надежду, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в Курскую область не является перформансом. До этого организация хотела проверить заявления о нарушениях прав человека со стороны украинских военных.