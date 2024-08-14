Постпредство РФ: СБ ООН оказался в заложниках по вопросу прекращения огня в Газе

Совет Безопасности (СБ) ООН фактически все больше напоминает пассивного наблюдателя и фактически стал заложником позиции США в вопросе немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Из-за потворствования Израилю со стороны наших американских коллег Совет так до сих пор, к сожалению, не смог выработать внятную реакцию на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке. По сути, Совет Безопасности ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще большую деградацию ситуации, и ритуально выразить по этому поводу озабоченность. Скажу больше - 14 членов Совета Безопасности оказались в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.