Медведев высказался о причиненном Курской области вреде

Вред, причиненный Курской области в результате атаки ВСУ, должен быть учтен в реестре ущерба, нанесенного России ее врагами, чтобы затем выставить им за это счет. Такое заявление сделал зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он отметил, что «враги все время манипулируют этой темой».

«Некоторое время назад я докладывал президенту РФ Владимиру Путину вопрос, касающийся формирования так называемого реестра ущерба, причиненного РФ. Так вот, он, безусловно, огромен, и сейчас мы видим, что этот ущерб причинен жителям Курской области», — сказал Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области.

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На этом фоне он призвал руководство региона помочь в формировании информационной базы по этому вопросу, чтобы РФ «впоследствии использовала ее для предъявления к оплате в той или иной форме».