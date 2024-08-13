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Медведев высказался о причиненном Курской области вреде

Вред, причиненный Курской области в результате атаки ВСУ, должен быть учтен в реестре ущерба, нанесенного России ее врагами, чтобы затем выставить им за это счет. Такое заявление сделал зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Медведев высказался о причиненном Курской области вреде
© РИА Новости

Он отметил, что «враги все время манипулируют этой темой».

«Некоторое время назад я докладывал президенту РФ Владимиру Путину вопрос, касающийся формирования так называемого реестра ущерба, причиненного РФ. Так вот, он, безусловно, огромен, и сейчас мы видим, что этот ущерб причинен жителям Курской области», — сказал Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии «Единой России» в Курской области.

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На этом фоне он призвал руководство региона помочь в формировании информационной базы по этому вопросу, чтобы РФ «впоследствии использовала ее для предъявления к оплате в той или иной форме».