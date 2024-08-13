Полянский рассказал о реакции общества на атаку на Курскую область

Полянский прокомментировал атаку на Курскую область
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал нападение Украины на Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева. По словам Полянского, атакой на Курскую область Киев «показал свое истинное лицо».
Военный рассказал о положении ВСУ в Курской области
«Это преступное деяние только укрепило наше общество и показало истинное лицо нашего врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции», — рассказал он.
6 августа силы ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. В результате в приграничье начались боевые столкновения.