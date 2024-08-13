Полянский рассказал о реакции общества на атаку на Курскую область

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал нападение Украины на Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление он сделал во время неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева. По словам Полянского, атакой на Курскую область Киев «показал свое истинное лицо».

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«Это преступное деяние только укрепило наше общество и показало истинное лицо нашего врага, который не заслуживает ничего, кроме полного поражения и безоговорочной капитуляции», — рассказал он.

6 августа силы ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. В результате в приграничье начались боевые столкновения.