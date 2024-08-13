В российский МИД вызвали временного поверенного Молдавии

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару.

Согласно сообщению дипломатического ведомства, Кетрару бы вызван в МИД в связи с появившейся информацией о том, что отправленные Украине западные истребители F-16 могут быть расположены на аэродромах в Молдавии. В своем сообщении МИД также призвал Молдавию оставаться нейтральной, а также не допускать проведения шагов, которые могут привести к эскалации ситуации на Украине.

«13 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Александр Кетрару. Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России», — сообщили в МИД.

Ранее МИД Молдавии опроверг информацию о том, что страна разместит у себя F-16 для Украины.