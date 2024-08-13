Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ. ТК Звезда

Коллегию возглавит бывший секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев. RT на русском

Ранее Патрушев заявил, что в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. Коллегия создается в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане. ТАСС