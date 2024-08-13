Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не стало сюрпризом для США. Так на слова американского парламентария Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), похвалившего украинское руководство за атаку на российский регион, отреагировал член Совфеда Константин Долгов. Lenta.ru

«Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор. Деловая газета «Взгляд»

Как сообщал накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, под оккупацией Вооруженных сил Украины в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км. Газета.Ru