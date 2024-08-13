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Путин поручил укрепить обороноспособность РФ в Мировом океане

Российский президент Владимир Путин подписал указ об укреплении обороноспособности РФ в Мировом океане. Согласно документу, управление по морской полиции РФ будет обеспечивать интересы страны на соответствующих территориях. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Путин поручил укрепить обороноспособность РФ в Мировом океане
© РИА Новости
«Указ „Об утверждении Положения об Управлении президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики“. <…> Поддержание стабильности в Мировом океане», — следует из документа.

Указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее Путин распорядился создать Морскую коллегию России, которая будет заниматься поддержанием интересов РФ в Мировом океане. Он также начал масштабную перезагрузку Военно-Морского флота страны.