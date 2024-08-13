Депутат Госдумы оценил перспективу замены Зеленского на Авакова

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам и депутат партии «Справедливая Россия — За правду» Алексей Чепа оценил перспективу замены Владимира Зеленского на бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению депутата, Аваков вполне способен выступить в роли преемника Зеленского. Чепа также считает, что в данный момент США заинтересованы в поиске лица, на которого можно возложить ответственность за неудачи ВСУ — депутат уверен, что по этой причине Белый дом согласится на переговоры, но только после смены Зеленского.

«Эта фигура (Аваков — прим. ред) также являлась ставленником США, его противопоставляли Порошенко в свое время. И он как замена Зеленского вполне возможен. <...> Судьба Зеленского предрешена по-любому, его спишут со счетов как Запад, так и националисты Украины», — рассказал Чепа.

Ранее в СВР заявили, что США считает Авакова подходящим кандидатом на смену Зеленскому.