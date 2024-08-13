Чепа оценил заявления Зеленского о Курской области

Признание Владимира Зеленского об атаке ВСУ на Курскую область опасно для Киева, и на Западе это понимают, считает депутат Алексей Чепа.

В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал слова Зеленского.

«Его позиция понятна. Даже его главные западные советники и то опасаются таких заявлений, потому что то оружие, которое они давали, декларируется как оборонительное», — сказал парламентарий.

По мнению Чепы, всё, что делает Киев — это информационная борьба и попытка показать свои потенциальные возможности.

«Но на самом деле это признание, по мнению Запада, опасно для Киева», — считает депутат.

12 августа Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал действия ВСУ в Курской области и признал ответственность. Он также сообщил о подготовке некого плана для зоны, где «проводится операция», силами МВД Украины, СБУ и другими ведомствами.