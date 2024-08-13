Путин на переговорах с Аббасом назвал причину кризиса в Палестине

Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили президент России Владимир Путин и его палестинский коллега Махмуд Аббас, который сейчас с официальным визитом находится в России. Владимир Путин заявил, что Россия с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Mir24.tv

«Корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства», — сказал Путин. Российская газета

Россия со своей стороны, отметил президент, делает все, чтобы поддержать палестинский народ. «Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера, делаем все для того, чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа», - сказал российский президент. ТАСС