Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не стало сюрпризом для США. Так на слова американского парламентария Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), похвалившего украинское руководство за атаку на российский регион, отреагировал член Совфеда Константин Долгов. Его слова приводит «Взгляд».

«Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса [президента Украины] Владимира Зеленского стоят США и администрация [президента Джо] Байдена», — сказал российский сенатор.

Он также назвал враньем слова политика из США о том, что Украина не предупреждала Вашингтон об атаке на Курскую область. Сенатор выразил уверенность в том, что нападение не было сюрпризом для США, так как готовилось при непосредственном участии Вашингтона и НАТО.

Ранее Грэм во время визита в Киев похвалил Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область. Он заявил, что рад вылазке украинской армии, и назвал атаку «смелой и прекрасной». «Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену», — подчеркнул американский сенатор.