Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что напомнит представителю внешнеполитической службы Евросоюза Набиле Массрали слова о том, что ЕС не комментирует события, в которых сам не участвует. В своем Telegram-канале дипломат процитировала заявление Массрали о нежелании Брюсселя комментировать происходящее в Курской области, так как Евросоюз в них не участвует.

Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чем не участвует. Если забудете, я напомню, — пообещала Захарова.

Подразделения ВСУ утром 6 августа попытались захватить часть Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов отмечал, что российские военные остановили продвижение противника. По его словам, операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани ранее заявила, что УВКПЧ обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область. По ее словам, эксперты организации намерены проверить утверждения о нарушениях прав человека украинскими военными.