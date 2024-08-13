Медведев пообещал наказать Украину за Курскую область

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины понесут наказание за атаки на Курскую область и последствия будут «самыми разными». Об этом сообщает ТАСС.

Медведев назвал атаки ВСУ в российском регионе «террористической вылазкой». Также он подчеркнул, что партия «Единая Россия» должна сделать все, чтобы помочь пострадавшим жителям Курской области.

«За то, что они [власти Украины - прим.ред.] сделали, они, безусловно, понесут заслуженное наказание. Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия», - заявил Медведев.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что жертвами атак стали 12 человек, ранения получил 121 человек, в том числе десять детей. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.

В МИД РФ анонсировали жесткий ответ на действия Украины, который «не заставит себя ждать». Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов сообщил, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена.