Россия прокомментировала заключение МАГАТЭ по повреждениям на ЗАЭС

Россия не согласилась с заявлением гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по занижению значимости повреждений на Запорожской АЭС. Об этом сообщил и. о. постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов.

© РИА Новости

«Между тем с технической точки зрения считаем необоснованным занижение значимости в заявлении гендиректора МАГАТЭ градирен для безопасной работы станции», — сказал Устинов в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что необходимые разъяснения о значении градирен для безопасности ЗАЭС уже были предоставлены гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

По словам Устинова, на данный момент МАГАТЭ дало лишь техническую оценку ситуации после пожара на башне градирни ЗАЭС. При этом, по информации агентства по атомной энергии, пожар на башне не повлиял на ядерную безопасность станции, поскольку градирни не находится в эксплуатации, пишет RT.