Захарова ответила на просьбу ООН о доступе в Курскую область

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала просьбу Организации Объединенных Наций (ООН) предоставить ей доступ в Курскую область. Об этом она высказалась в эфире радио «Спутник».

Захарова выразила надежду, что просьба ООН о доступе в Курскую область не превратится в перфоманс.

«Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала с прав человека, с их попрания киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и далее», — отметила она.

Дипломат призвала ООН обратить внимание на то, что события в Курской области являются не нарушением прав человека, а терроризмом со стороны Украины. По ее словам, нельзя подменять эти понятия.

В Совфеде прокомментировали идею допустить ООН в Курскую область

Накануне управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. Официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани уточнила, что организация хочет проверить данные о нарушениях в регионе со стороны ВСУ.