Путин сделал заявление о происходящем на Ближнем Востоке

Россия не оставляет без внимания ситуацию на Ближнем Востоке, несмотря на спецоперацию на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с официальным визитом президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает РИА Новости.

По словам президента, Россия сегодня вынуждена отстаивать свои интересы, однако не проходит мимо событий в Палестине. Путин подчеркнул, что российская сторона поддерживает народ государства. Он напомнил о том, что Россия направила около 700 тонн грузов различного характера.

«Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ», - подчеркнул глава государства.

О прибытии Аббаса в Москву стало известно накануне. Как сообщала пресс-служба Кремля, помимо актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, лидеры стран планируют обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Изначально визит палестинского лидера в Москву был запланирован на 15 ноября 2023 года, однако он был отложен по инициативе Палестины.