В России прокомментировали слова Зеленского о целях атаки на Курскую область

Слова президента Украины Владимира Зеленского о целях атаки на Курскую область выглядят как часть информационной борьбы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал позицию главы государства.

«Его позиция понятна. Даже его главные западные советники и то опасаются таких заявлений, потому что то оружие, которое они давали, декларируется как оборонительное. Все, что они делают, — это информационная борьба и попытка показать свои потенциальные возможности, чтобы в случае переговоров было на что рассчитывать. Но на самом деле это признание, по мнению Запада, опасно для Киева», — считает депутат.

Сенатор США похвалил Зеленского за атаку на Курскую область

12 августа, спустя неделю боев в Курской области, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично высказался о вторжении украинской армии на территорию Курской области. Он заявил, что заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и назвал атаки в приграничном регионе операцией.

«Наши операции — это чисто вопрос безопасности для Украины», — заявил политик.

Он добавил, что рассчитывает на разрешение партнеров на применение дальнобойного оружия, а также надеется, что украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами.