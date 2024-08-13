Глава ФСБ заявил о террористической атаке в Курской области

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что целями террористической атаки ВСУ в Курской области стали мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК). Газета.Ru

Бортников отметил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан. ТАСС

На заседании НАК Бортников рассказал, что с начала года силовики предотвратили в России 110 терактов. А всего за 2024 год в России задержали 1050 человек по делам о терроризме. Lenta.ru