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Захарова поблагодарила немецких антифашистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Минобороны Германии отменить внесение бывших нацистов в список почитаемых военных, поблагодарила немецких антифашистов. Об этом она сообщила в своем Telegram.

Захарова поблагодарила немецких антифашистов
© РИА Новости

«Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!» — написала дипломат, говоря об отказе властей ФРГ чествовать бывших членов нацистской партии.

Ранее Захарова выступила с призывом, чтобы мировое сообщество осудило решение бундесвера включить нацистских офицеров в список «примеров для военных».

Политика
Мария Захарова
МИД России