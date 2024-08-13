Служба внешней разведки России сообщила, что Украина «медленно, но верно» превращается в «черную дыру Европы». Lenta.ru

«Пока американцы занимаются поисками «черной кошки в черной комнате» — легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской «верхушке», Украина медленно, но верно превращается в «черную дыру» Европы», — заявили в пресс-службе СВР. Газета.Ru

Ранее в СВР заявили, что американская администрация поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) к власти на Украине. RT на русском