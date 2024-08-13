Трамп заявил, что вновь хочет «поладить» с Путиным

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае переизбрания на высший государственный пост надеется вновь поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА Новости.

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«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Это было бы хорошо, а не плохо», — подчеркнул Трамп.

Трамп назвал нынешних лидеров России, Китая и КНДР лучшими в своем деле

Кандидат в президенты от республиканцев добавил, что считает Путина «хорошим переговорщиком». Он отметил, что нынешний конфликт на Украине начался из-за «глупости» действующего главы Белого дома Джо Байдена, который допустив членство Киева в НАТО и спровоцировав Россию на ответ.

Также Трамп назвал российского лидера, председателя КНР Си Цзиньпина и главу КНДР Ким Чен Ына «лучшими в своем деле».

Трансляция интервью Илона Маска с Дональдом Трампом в соцсети X началась почти с часовым опозданием. В первые минуты к ней подключились около миллиона человек. Перед началом беседы Маск заявил о сбое в работе платформы из-за «массированной DDoS-атаки» на нее.