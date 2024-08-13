Путин проведет переговоры с президентом Палестины Аббасом

В Москве пройдут переговоры президентов Российской Федерации и Государства Палестина Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Встречу глав двух государств анонсировали в Кремле.

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В понедельник, 12 августа, в Кремле подтвердили, что палестинский лидер будет находиться в Российской Федерации с официальным визитом.

Президент Палестины посетит Россию

Отмечается, что президенты обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также поделятся мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе на фоне нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Как писала «Парламентская газета», ранее посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль сообщил, что Махмуд Аббас посетит Россию с официальным визитом 12-14 августа.

В настоящее время независимость Палестины признали 147 из 193 государств — членов Организации Объединенных Наций. Советский Союз признал Палестину в качестве независимого государства в 1988 году, спустя два года в Москве открыли посольство ближневосточного государства. В мае этого года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия, будучи правопреемницей СССР, признает независимость Палестины.