Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество срочно отреагировать на восхваление в ФРГ нацистских преступников. Дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала предложения германских военных чиновников чествовать некоторых солдат, офицеров и генералов нацистской Германии.

По ее словам, распоряжением Бундесвера нацисты "возвращаются в свои дома ужасов и превращают чужие дома в пепелища".

"Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали "героями" Германии, - сказала официальный представитель МИД РФ. - Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась".

"В 2018 году в немецком руководстве задумались о "традициях" в вооруженных силах Германии. Тогда была издана директива Бундесвера о том, какие традиции стоит почитать германским солдатам, а какую - замалчивать. Антифашисты насторожились, - говорится в записи. - Прошло шесть лет. Русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском. И все-таки в этом "камбеке" чего-то не хватало".

В Германии высказались о применении немецких танков в РФ

"12 июля 2024 года начальник управления готовности и обеспечения Вооруженных сил Минобороны Германии генерал-лейтенант Кай Роршнайдер издает уточняющую директиву, в которой приводит целый список нацистских солдат, офицеров и генералов, готовых стать "примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели, когда этого требует миссия", - обратила внимание Захарова. - В том, что в немецкой армии хорошо все помнят именно про теорию превосходства, даже сомневаться не приходится. Но давайте посмотрим, кого же теперь надо будет чтить военнослужащим ФРГ? Лишь три примера из десятков: Бригадный генерал Хайнц Карст. Получил Железный крест 1-й степени на Восточном фронте. Едва ли - за гуманитарную миссию. Полковник Эрих Хартманн, 352 воздушные победы за Люфтваффе. Во время Курской битвы в июле 1943 года, взлетев с аэродрома вблизи хутора Угрим, он сбил за один день 7 советских самолетов. <...> Контр-адмирал Эрих Топп, один из самых успешных командиров Кригсмарине. Естественно - старый член нацистской партии".