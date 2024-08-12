Власти Белгородской области закрыли въезд в один из районов

Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыт из-за напряженной обстановки, рассказал в своем Telegram-канале глава администрации муниципалитета Андрей Миськов.

Чиновник отметил, что оперативная обстановка в районе остается напряженной.

«В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», — пояснил Миськов.

Глава администрации призвал жителей района с пониманием отнестись к этому решению и четко следовать рекомендациям органов власти и силовых структур.

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По его словам, оставленные в населенных пунктах домашние животные не останутся без присмотра: их будут кормить бойцы самообороны. Они также будут следить за порядком и пресекать возможные случаи мародерства.