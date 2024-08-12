Пушков назвал первую жертву глобализации

Европа стала первой жертвой глобализации. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, в последние 10-15 лет глобализация стала не средством европеизации мира, как это было в XIX и первой половине XX века, а средством его американизации.

«Парадоксальным образом Европа стала первой жертвой глобализации, какой мы ее знаем в XXI веке. В процессе американизации мира Европа давно уже является для США не партнером, а в лучшем случае подручным, верно следующим за патроном и подносящим ему патроны», — написал Пушков.

Он считает, что Европа «все больше превращается в подобие США, особенно с точки зрения нравов, информации и массовой культуры». Пушков уверен, что сейчас Европа «растворена в понятии "Запад"», тогда как США сохраняют свой «имиджевый суверенитет».

«Ее нынешняя элита подчинена Америке, управляется из Америки и поклоняется Америке как своему естественному центру. Она нуждается и подбирает лидеров, мыслящих по-американски, то есть не мыслящих, а воспроизводящих мышление правящей американской элиты. И, чем дальше идет глобализация, тем меньше остается в Европе Европы, и тем больше она превращается в филиал США», — добавил он.

Также Пушков привел причины, указывающие на негативное влияние глобализации на Европу. В частности, он указал на единый политический и «медийный нарратив, заштампованность сознания, подчинение идейным догматам и политическим манипуляциям, продвижение ЛГБТ* и трансгендерной культуры во всех областях жизни, нетерпимость, переходящую во враждебность по отношению к странам, не желающим вписываться в общезападные тренды, а также фетишизацию либеральных "ценностей", сводящихся к установлению либеральной диктатуры».

*запрещенное в РФ движение, признанное экстремистским