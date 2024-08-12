Президент Палестины прибыл в Москву

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву 12 августа, пишет РИА Новости.

У трапа самолета его встречал замглавы МИД РФ, спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Аббас пробудет в Москве с 12 по 14 августа. 13 августа он встретится с Владимиром Путиным. В Кремле говорили, что стороны обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Последний раз Путин и Аббас встречались в 2022 году в Казахстане.