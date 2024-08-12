В Совфеде жестко ответили на призывы ФРГ бить по Курску

Германия сильно рискует, призывая разрешить Украине бить по Курской области западным оружием, заявил первый заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что немецкий генерал Клаус Виттманн «потерял разум», раз делает подобные заявления.

Господин Виттманн, видимо, как ушел в отставку, сразу потерял разум, потому что ни один нормальный военный такую глупость не скажет, даже из бундесвера. Если западные страны действительно снимут ограничения об использовании своего оружия по территориям России, то будут приняты ответные шаги, — пояснил сенатор.

Он напомнил, что Курск действительно сыграл решающую роль в Великой Отечественной войне, но не для Германии. По мнению Джабарова, Виттманну стоит опасаться повторения такой ситуации. Как отметил сенатор, хорошо, что подобный человек находится в отставке и не принимает никаких решений. Он посоветовал Виттманну прочитать учебник по истории и вспомнить, сколько немцев погибло на Курской дуге и как они бежали.

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Как подчеркнул Джабаров, какие именно ответные шаги предпримет Россия, решит Верховный главнокомандующий Владимир Путин. По его словам, раньше ему казалось, что в Германии уже избавились от «подобных реваншистских настроений».

Чем больше Запад будет снимать ограничения и предлагать ВСУ атаковать Россию, тем меньше у Запада шансов уцелеть, потому что у нас есть военная ядерная доктрина. Мы знаем, что если возникает экзистенциальная опасность, то мы примем самые оперативные решения. Наш президент против применения ядерного оружия, слов на ветер он не бросает. Так что пусть Запад не доводит до того, что у нас не останется иного выбора, — заключил Джабаров.

Командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс ранее заявил, что Германия должна готовиться к вооруженному противостоянию с Россией через пять лет. Представитель ВС ФРГ отметил, что его «внутренние часы» тикают. Гисс добавил, что речь идет также об устойчивости в социальном плане.