Заявление бывшей главы МИД Великобритании Лиз Трасс о непризнании суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями могло быть сделано из-за соответствующих планов НАТО. Таким образом прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин, передает «РИА Новости».

Напомним, что в феврале 2022 года во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Позже она заявила, что ей показалось, что Лавров говорит о части Украины.

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«Либо девушка заблуждается, и ей не хватает знаний по географии, либо она раскрыла какую-то возможную тайну, высказала официальную позицию Лондона о непризнании суверенитета России над рядом наших регионов, слив раньше положенного планы НАТО. Возможно, именно поэтому странами НАТО дано разрешение вести боевые действия Украине на территории субъектов РФ, а не только на Донбассе. Это предположение, но на фоне событий в Курской области оно не выглядит невероятным», — считает Гагин.

Также он назвал заход ВСУ в Курскую область «лебединой песней», поскольку «без правильной логистики, тылового обеспечения такие прорывы обречены на провал».