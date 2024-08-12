Гладков доложил Путину об ухудшении ситуации в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков Белгородской области доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в регионе ухудшилась ситуация. ТАСС

По словам чиновника, в области за последнее время ситуация улучшилась только по Белгороду по сравнению с первым кварталом 2024 года. «Было только две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась», — сказал Гладков. Газета.Ru

Ранее в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об активности украинских войск на границе Краснояружского района. «У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Для того чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — заявил он в видеообращении, опубликованном в соцсетях. Парламентская газета