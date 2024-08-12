Путин призвал готовиться к разным сценариям в Брянской области

Относительное спокойствие в Брянской области не гарантирует, что такая обстановка будет сохраняться, нужно готовиться к разным сценариям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по ситуации в приграничных районах страны, стенограмму заседания публикует сайт Кремля. Газета.Ru

«Противник будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — сказал Путин. News.ru

Ранее губернатор региона Александр Богомаз докладывал о спокойной обстановке на своей территории. «Отселять жителей не нужно», — уточнял он. Ura.Ru