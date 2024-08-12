Гладков доложил Путину об ухудшении ситуации в Белгородской области

Количество обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженых сил Украины (ВСУ) резко увеличилось. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Вячеслав Гладков по видео-конференц-связи.

"У нас за последнее время ситуация улучшилась только по городу Белгороду по сравнению с первым кварталом 2024 года. Было только две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась. Очень сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерии, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гладков.

Он отметил, что растет и количество разрушений.

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