Гладков доложил Путину об ухудшении ситуации в Белгородской области

Гладков сообщил об ухудшении ситуации в Белгородской области
Количество обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженых сил Украины (ВСУ) резко увеличилось. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Вячеслав Гладков по видео-конференц-связи.
"У нас за последнее время ситуация улучшилась только по городу Белгороду по сравнению с первым кварталом 2024 года. Было только две ракетные атаки на Белгород кассетными боеприпасами. В целом по приграничью ситуация резко ухудшилась. Очень сильно возросло количество обстрелов как ствольной артиллерии, минометами, РСЗО, так и кратно увеличились атаки беспилотных летательных аппаратов", - сказал Гладков.
Он отметил, что растет и количество разрушений.
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"За 2,5 года пострадало более 30 тыс. домов и квартир. Сейчас мы восстановили 25 тыс., но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать. Самая тяжелая ситуация сейчас в Шебекино", - сказал Гладков.