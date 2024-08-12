Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по мирным жителям. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем в понедельник, 12 августа, Путин провел оперативное совещание, посвященное ситуации в приграничных областях. Как отмечает агентство, президент прокомментировал перспективы переговоров с Киевом после атак по Курской области.

«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики», - сказал Путин.

Также Путин заявил, что ситуация в Курской области иллюстрирует причины отказа Украины от мирных предложений России и посредников. По его мнению, Киев «при помощи своих западных хозяев выполняет их волю».

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Глава генштаба российской армии Валерий Герасимов сообщал, что в атаке 6 августа участвовали около тысячи украинских военных. В Минобороны подчеркнули, что их продвижение было остановлено.