В постпредстве России в Вене высказались о личных контактах с главой МАГАТЭ

Россия не исключает нового личного контакта с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси до сентябрьской сессии Совета управляющих. Об этом заявил и.о. постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов, сообщает РИА Новости.

«Как можно видеть, вопросов для обсуждения в рамках традиционных консультаций руководства МАГАТЭ и российской межведомственной делегации накопилось достаточно, поэтому не исключаем, что очередной контакт может состояться до открывающейся 9 сентября регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ», — подчеркнул постпред.

Он также уточнил, что новый визит главы МАГАТЭ «не обязательно» пройдет именно в российской столице.

Ранее в российском постпредстве прокомментировали обстрел района Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В органе отметили, что Россия будет добиваться от МАГАТЭ оглашения имен виновных в атаках на ЗАЭС.