Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала напомнила, что Российская Федерация уже не первый год призывает международное сообщество принять срочные меры воздействия на киевский режим и его западных покровителей «в связи с тем, что для Зеленского и для всех, кто за ним стоят, - в первую очередь Вашингтон и Лондон - атомные станции являются средством ведения террористической деятельности». Российская газета

«Вспомните, сколько времени, а это уже не первый год, Российская Федерация призывает международное сообщество принять срочные меры воздействия на киевский режим и его западных покровителей в связи с тем, что для Банковой, [президента Украины Владимира] Зеленского и для всех, кто за ним стоят, в первую очередь Вашингтон и Лондон, атомные станции являются средством, инструментом ведения террористической деятельности, от запугивания населения до реальной демонстрации террористической угрозы», - отметила дипломат. ТАСС

В результате атаки украинского дрона начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовали. Деловая газета «Взгляд»