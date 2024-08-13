Володин отметил необходимость рамочного закона в организации детского отдыха

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо принять рамочный закон в сфере организации детского отдыха. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как напомнил Володин, 12 августа на расширенном Совете ГД с участием представителей правительства РФ были рассмотрены вопросы организации детского отдыха, которыми занимаются на местном, региональном, федеральном уровнях.

"Нам необходимо выйти на конкретные решения и создание системы в организации детского отдыха. А также принятие рамочного закона в этой сфере", - отметил он.

Спикер Госдумы подчеркнул, что сейчас только 28% школьников от общего числа обучающихся имеют возможность отдохнуть в детских лагерях. Так, в числе основных проблем были отмечены высокая стоимость путевок, материальная база, в большинстве случаев требующая ремонта и реконструкции, вопросы к приготовлению пищи, дефицит медицинских кадров и подготовка воспитателей и вожатых.

Володин отметил, что по итогам Совета ГД принято обращение к председателю правительства России. Обсуждение организации детского отдыха будет продолжено осенью в рамках правительственного часа на заседании Госдумы.