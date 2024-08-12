Путин высказался о российских ноу-хау на поле боя

Многие российские инновационные решения в области вооружений уже доказали свою эффективность в ходе боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам форума «Армия-2024», его слова приводятся на сайте Кремля. Глава государства отметил постоянное совершенствование их базовых характеристик.

Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции, — сказал Путин.

Также российский лидер отметил поддержку отечественного ОПК со стороны малого бизнеса, общественников и волонтеров. В частности, это касается средств связи, беспилотников, РЭБ, элементов экипировки и технологий ИИ, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, посвященное борьбе с терроризмом. Глава государства отметил, что заслушал доклады о ситуации в Курской области. Он обвинил ВСУ в неизбирательной стрельбе по гражданским объектам и отметил, что сегодня также планирует встретиться с представителями силовых структур.