Сенатор Ковитиди: разрушение основ ядерной безопасности ведет к апокалипсису

Разрушение основ мировой ядерной безопасности ведет мир к апокалипсису, предупредила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, говоря об атаке ВСУ на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Российская газета

«Сегодня всем понятно, что возгорание на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции возникло в результате атаки Вооруженных сил Украины. Почему МАГАТЭ и международная общественность не хотят замечать это чрезвычайное преступление, которое угрожает сегодня мировой ядерной безопасности, нам, в России, понятно», — подчеркнула она. RT на русском

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС из-за обстрела ВСУ. ТАСС