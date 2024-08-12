Белоусов раскрыл задачу СВО

Специальная военная операция является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире. Об этом сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии открытия форума "Армия-2024".

"Приветствую вас на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2024". Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это вооруженное противостояние России и коллективного Запада", - сказал Белоусов.