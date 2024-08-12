Путин заявил о готовности России развивать систему равной безопасности в мире

Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024», заявил глава государства Владимир Путин.

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В ходе видеообращения он отметил, что страна ценит и поддерживает такой интерес, передает ТАСС.

«Дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик», – подчеркнул Путин.

В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.