Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал удары Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В разговоре с РИА Новости он назвал атаку на станцию попыткой шантажа.

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По его словам, киевский режим представляет реальную угрозу для мира. Он отметил, что Владимир Зеленский «упорно рвется к ядерным объектам», чтобы угрожать и шантажировать весь мир. При этом, как полагает политик, западные страны не осознают, «кого пригрели на своей груди».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАЭС вечером 11 августа. Украинские беспилотники нанесли удар по одной из двух градирен, из-за чего возник пожар. Возгорание полностью ликвидировали.