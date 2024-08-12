В Госдуме сочли атаку на ЗАЭС попыткой шантажа
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал удары Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В разговоре с РИА Новости он назвал атаку на станцию попыткой шантажа.
По его словам, киевский режим представляет реальную угрозу для мира. Он отметил, что Владимир Зеленский «упорно рвется к ядерным объектам», чтобы угрожать и шантажировать весь мир. При этом, как полагает политик, западные страны не осознают, «кого пригрели на своей груди».
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАЭС вечером 11 августа. Украинские беспилотники нанесли удар по одной из двух градирен, из-за чего возник пожар. Возгорание полностью ликвидировали.