Захарова прокомментировала пожар на ЗАЭС

Киев под руководством Запада подорвал мировую энергетическую безопасность и теперь принялся за ядерный террор континента. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пожар на Запорожской АЭС (ЗАЭС) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару.

"Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента", - отметила представитель российского дипведомства.

"Где [глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси и все МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении?" - добавила Захарова.

Возгорание на объекте Запорожской АЭС попало на видео

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что охладительные системы ЗАЭС загорелись в результате удара ВСУ. По его словам, все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет, при этом радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара остается в норме.