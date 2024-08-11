Валуев назвал приемлемый итог СВО для России

Отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение к диалогу о статусе русского языка — эти два условия являются обязательными для России, без которых невозможно завершение СВО, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. Кроме этих, он назвал еще два условия.

Невступление Украины в НАТО, демилитаризации и денацификация. Мы это повторяли миллион раз. Это три главных столпа. И еще один, четвертый, которые идет в контексте, — возвращение к диалогу о государственном языке. Если бы русскоязычное население Украины было малым и ничтожным, это можно было бы упустить. Но упустить это нельзя. Сегодня русский язык, на котором говорит и думает огромное количество людей, граждан Украины, подвергнут остракизму. Причем на самом высоком государственном уровне, — сказал Валуев.

Депутат ранее заявил, что в настоящий момент мирные переговоры с Украиной — это нонсенс, потому что Киев на законодательном уровне запретил любые переговоры с Россией.

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Ранее Валуев высказался о выигравшей Олимпиаду боксерше с мужской хромосомой. Он выразил сочувствие девушкам, которым пришлось соревноваться с такими спортсменками.