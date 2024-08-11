Вице-премьер Сербии анонсировал рабочий визит в Россию

Вице-премьер Сербии Александр Вулин анонсировал рабочий визит в Россию. Об этом он сообщил РИА Новости.

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Политик уточнил, что посетит Россию в понедельник, 12 августа, и пробудет в стране до 15 августа. В ходе своего визита он намерен встретиться, в частности, с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым, министром энергетики Сергеем Цивилевым и главой Минпромторга Антоном Алихановым.

Кроме того, по словам Вулина, у него запланированы встречи с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, руководителями силовых ведомств и представителями сферы безопасности.

«Особая честь – выступлю на открытии памятника югославским партизанам, потому что мы помним и гордимся своей историей», — рассказал сербский вице-премьер.

В конце июня британское издание Financial Times со ссылкой на западного дипломата сообщало об усилиях США и Европы по отдалению президента Сербии Александра Вучича от российского коллеги Владимира Путина. Утверждалось, что ключевая роль была отведена послу США в Сербии Кристоферу Хиллу, который прибыл в страну через месяц после начала спецоперации на Украине.