Сенатор Артамонов рассказал о новых мерах поддержки регионов

Списать две трети задолженностей по бюджетным кредитам регионы теперь смогут и в случае, если высвобожденные деньги пойдут на развитие инфраструктуры для новых инвестпроектов, и направив их на модернизацию объектов коммунального хозяйства. При подготовке поправок в Бюджетный и Налоговый кодекс Правительство поддержало соответствующую инициативу сенаторов. О новых мерах поддержки регионов «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

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Завершившаяся весенняя сессия была богата на законотворческие инициативы по финансовой части, но отдельного внимания, по мнению сенатора, заслуживает принятый налоговый пакет законов, недавно подписанные президентом.

«Эти законы направлены на решение злободневных вопросов. В том числе поправки в Налоговый кодекс. Возможности, которые у нас появились благодаря, в том числе, и этим изменениям, позволяют получить дополнительные доходы, которые будут направлены на решение вопросов социальной справедливости. Мы долгое время подступались к многоступенчатой системе налогообложения доходов физлиц, наконец, прогрессивная шкала утверждена. Теперь размер взимаемых налогов варьируется от 13 до 22 процентов. Принцип простой: кто больше имеет доходы, тот и будет больше платить», — уточнил Анатолий Артамонов.

По расчетам парламентариев, бюджет от принятых нововведений сможет получить примерно от 500 до 600 миллиардов рублей дополнительных доходов.

«Плюс нужно учитывать и налог на прибыль предприятий, который подняли с 20 до 25 процентов. В связи с этим мы внесли изменение в закон о бюджете. У нас появилась возможность распределить дополнительные средства на самые насущные проблемы. Прежде всего, конечно, на реализацию президентской программы по демографии, поддержку семьи», — напомнил глава комитета.

Он добавил, что бизнес государственный тренд на более справедливое налогообложение воспринял с пониманием. «Главное, о чем говорит бизнес: хорошо, повысили до 25 процентов, так давайте это застолбим, чтобы правила игры не менялись какой-то период времени», — отметил Артамонов.

При этом малый бизнес утвержденными поправками получил серьезные преференции. «Дополнительно такие компании претендуют на то, чтобы им индексировали сумму дохода, с которого будут начинать платить НДС. Мы этот вопрос пока оставили за скобками. И, значит, возможно, к нему вернемся», — подчеркнул сенатор.

Все дополнительные поступления от введенных изменений, напомнил он, будут зачисляться в федеральный бюджет. За исключением, правда, одного случая. Минфин поддержал поправку сенаторов, которая вводит туристический налог. Все сборы от этого налога будут поступать в муниципальные бюджеты.