$87.99+1.4395.18+1.05
Почта

Стало известно о смерти экс-советника Путина

Спортивный и общественный деятель, экс-советник президента России Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов ушел из жизни в 82 года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева. Он отметил, что Аслаханов был настоящим патриотом.

Стало известно о смерти экс-советника Путина
© РИА Новости
Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром. Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта, — рассказал Елисеев.

Аслаханов родился в 1942 году в селе Новые Атаги. Он был заслуженным мастером спорта по самбо, а также по спортивной борьбе и дзюдо. Кроме того, бывший советник главы государства являлся доктором юридических наук. За всю свою жизнь Аслаханов написал более ста научных и публицистических работ.

Также известно, что Аслаханов, будучи сотрудником МВД, в 1989 году, когда произошел захват самолета в аэропорту Бина (Азербайджан), вел переговоры с преступниками. Он помог освободить заложников, за что был награжден орденом Красной Звезды.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совета Министров РСФСР, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин скончался в возрасте 86 лет. На протяжении своей жизни он занимал различные должности в правительственных структурах. С 1982 по 1986 год Сайкин находился на посту директора ПО «ЗиЛ».