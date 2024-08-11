Стало известно о смерти экс-советника Путина

Спортивный и общественный деятель, экс-советник президента России Владимира Путина по проблемам Северо-Кавказского региона Асламбек Аслаханов ушел из жизни в 82 года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева. Он отметил, что Аслаханов был настоящим патриотом.

Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром. Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта, — рассказал Елисеев.

Аслаханов родился в 1942 году в селе Новые Атаги. Он был заслуженным мастером спорта по самбо, а также по спортивной борьбе и дзюдо. Кроме того, бывший советник главы государства являлся доктором юридических наук. За всю свою жизнь Аслаханов написал более ста научных и публицистических работ.

Также известно, что Аслаханов, будучи сотрудником МВД, в 1989 году, когда произошел захват самолета в аэропорту Бина (Азербайджан), вел переговоры с преступниками. Он помог освободить заложников, за что был награжден орденом Красной Звезды.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совета Министров РСФСР, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин скончался в возрасте 86 лет. На протяжении своей жизни он занимал различные должности в правительственных структурах. С 1982 по 1986 год Сайкин находился на посту директора ПО «ЗиЛ».